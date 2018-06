Hamburg (dpa/lno) - 31 Buspassagiere und ihr Fahrer sind am späten Sonntagabend mit einem Schrecken davon gekommen: Ihr Bus war auf der Autobahn A7, Anschlussstelle Schnelsen, in Brand geraten. Alle Personen konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, teilte die Feuerwehr in Hamburg mit. Der Bus brannte komplett aus. Die Autobahn war daraufhin kurzzeitig gesperrt.