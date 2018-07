Hamburg (dpa/lno) - Mehrere hundert Menschen haben bei einem Ostermarsch am Montag in Hamburg gegen Krieg und die militärische Rolle Deutschlands in der Welt demonstriert. Zum Auftakt der Kundgebung im Stadtteil Uhlenhorst traten nach Polizeiangaben rund 450 Menschen für ein Verbot für Rüstungsexporte und Waffenkäufe oder gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr ein. Dem Aufruf waren hauptsächlich ältere Teilnehmer und Sympathisanten ökologischer, kirchlicher oder linker Bewegungen gefolgt. Die Veranstalter rechneten mit insgesamt etwa 800 Teilnehmern, die sich im Laufe der Demonstration beteiligen wollten.