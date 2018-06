Hamburg (dpa) - Nach der 1:3-Heimpleite gegen den VfL Wolfsburg schwindet die Zuversicht beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV immer mehr. "Wir müssen zweigleisig darüber reden", sagte Ernst-Otto Rieckhoff am Sonntag in der Sendung "Sportclub" des Norddeutschen Rundfunks über die Zukunft der Initiative HSVPlus und des Clubs. Drei Spieltage vor Saisonende haben die Hamburger schon vier Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende Rieckhoff strebt mit HSVPlus bei der Mitgliederversammlung am 25. Mai die Ausgliederung des Bundesligisten aus dem gemeinnützigen Sportverein und die Bildung einer Aktiengesellschaft an.

Video des NDR Sportclub