Istanbul (dpa) - Bei einer Schießerei in einem Nachtclub in der türkischen Metropole Istanbul ist der frühere Hamburger SV- und jetzige Besiktas-Profi Gökhan Töre von einer Kugel getroffen worden. Die Verletzung an der rechten Schulter sei operiert worden, teilte Besiktas am Montag mit. Töre werde hoffentlich an diesem Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen. Mit dem Streit, in dessen Folge der Schuss fiel, habe der Fußballprofi nichts zu tun gehabt. Töre, der bis 2012 beim HSV gespielt hatte, sei zufällig getroffen worden. Er hatte vor dem Vorfall im Derby gegen Süperlig-Tabellenführer Fenerbahce (1:1) im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion auf dem Platz gestanden.

Besiktas-Mitteilung (Türkisch)

Nachrichtenagentur Anadolu zum Derby (Englisch)