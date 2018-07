Hamburg (dpa) - Torhüter Robin Himmelmann wird beim Fußball- Zweitligisten FC St. Pauli bis zum Saisonende ausfallen. Wie der Club mitteilte, zog sich der 25-Jährige beim Aufwärmen vor dem Auswärtsspiel bei Energie Cottbus am Donnerstag (1:1) einen Sehnenabriss in der rechten Schulter zu. Da auch Stammkeeper Philipp Tschauner noch an einer Schulterverletzung laboriert, dürfte beim Heimspiel der Kiezkicker am Sonntag gegen den VfR Aalen erneut Philipp Heerwagen zwischen den Pfosten stehen.

Mitteilung des FC St. Pauli