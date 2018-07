Hamburg (dpa) - Nationalspieler Marcell Jansen hat die Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt des Hamburger SV in der Bundesliga aufgegeben. "Man muss realistisch sein", sagte der 28-Jährige, der am Dienstag nach seiner Sprunggelenksoperation wieder in das Mannschaftstraining des Tabellen-16. einstieg: "Der VfB Stuttgart hat vier Punkte Vorsprung. Die Relegation ist jetzt das große Ziel."

Jansen hat "in der Reha Gas gegeben" und so im Genesungsprozess "zehn Tage rausgeholt". Ob und wie lange es am Sonntag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg zu einem Einsatz reicht, werde sich zeigen. Hoffnung besteht beim Bundesliga-Dino zudem auf die Rückkehr von Milan Badelj und Rafael van der Vaart. Johan Djourou und Pierre-Michel Lasogga werden auch in der Fuggerstadt ausfallen.

Der HSV wird bereits nach dem Training am Freitag nach Augsburg reisen und will gemeinsam die Samstagsspiele der Liga im Fernsehen verfolgen. Marcell Jansen: "Der Druck wird brutal. In den letzten Spielen kann jeder jeden schlagen. Aber wir haben schon Partien gewonnen, in denen uns niemand auf dem Zettel hatte." Wenn die Mannschaft alles abrufe, könne sie in Augsburg gewinnen.