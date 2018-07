Hamburg (dpa/lno) - Ein 39-Jähriger ist am Montagabend bei einer Messerstecherei in Hamburg lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Mann mit mehreren Stichverletzungen im Stadtteil Billstedt gefunden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert, schwebt aber weiter in Lebensgefahr.

Die genauen Tatumstände und die Anzahl der Beteiligten sind noch unklar. Laut Polizei hatte sich das 39-jährige Opfer zuvor in einem Kulturverein aufgehalten. In der Nähe des Lokals nahmen Ermittler noch am Montagabend einen Mann fest, der mangels Tatverdacht jedoch wieder entlassen wurde.

