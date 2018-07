Hamburg/Berlin (dpa/lno) - Ein Dreivierteljahr war ein Mann aus Berlin spurlos verschwunden - jetzt hat die Hamburger Polizei die Leiche des Vermissten entdeckt. Mitarbeiter einer Firma in Hamburg-Billbrook hatten den Toten bereits Mitte März an der Uferböschung des Tidekanals entdeckt. Nun gelang es Rechtsmedizinern, ihn zu identifizieren, wie Polizeisprecher Holger Vehren am Dienstag sagte. Der 68-Jährige, der an Demenz litt, war Mitte Juni vergangenen Jahres bei einer Stadtrundfahrt mit seiner Frau in Hamburg verschwunden. Die Todesursache ließ sich nicht mehr genau feststellen. Hinweise auf ein Verbrechen gab es nach Polizeiangaben aber nicht.

Polizeimeldung