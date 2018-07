Hamburg (dpa/lno) - Mit einer Spionagekamera soll ein Jura-Student in Hamburg eine mündliche Prüfung samt Beratungen der Prüfer gefilmt haben. Der 30-Jährige bestritt beim Auftakt seines Prozesses am Mittwoch vor dem Amtsgericht den Vorwurf. Er habe eine digitalen Wecker mit Mini-Kamera - eine sogenannte Spy Clock - dabeigehabt, ließ der Angeklagte seinen Verteidiger erklären. Er habe das Gerät aber nicht in das Justizprüfungsamt gestellt, um eine Prüfung zu belauschen, "Das war nicht sein Plan, und das hat er auch nicht gemacht." Sein Mandant habe das Gerät vielmehr einem Bekannten ausgeliehen - und sich dann nicht weiter darum gekümmert. Er wisse allerdings nur, dass der Bekannte "Andi" heiße. Der Prozess soll am 8. Mai fortgesetzt werden.