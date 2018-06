Hamburg (dpa/lno) - Der Prozess gegen einen 41-Jährigen, der seine Ex-Frau in Hamburg mit einem Küchenmesser ermordet haben soll, zieht sich in die Länge. Kurz vor dem erwarteten Plädoyer der Verteidigung am Donnerstag stellten die Anwälte des Angeklagten einen umfangreichen Beweisantrag. Die Verteidiger gehen davon aus, dass die Ärzte bei der Behandlung des Opfers Fehler gemacht haben - und wollen daher einen medizinischen Sachverständigen vor Gericht befragen. Sie argumentieren, die 37-Jährige hätte bei einer "rechtzeitigen und kunstgerechten Versorgung" gerettet werden können. Das Landgericht setzte vorsorglich fünf weitere Verhandlungstermine bis Mitte Juni an. Eigentlich war das Urteil am 5. Mai erwartet worden.