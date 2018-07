Hamburg (dpa/lno) - Im Tarifkonflikt um die Bezahlung von Pflegekräften an Hamburgs Krankenhäusern sind heute zahlreiche Mitarbeiter in einen Warnstreik getreten. Vier Tage vor der nächsten Verhandlungsrunde beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi rund 1500 Beschäftigte an einer Kundgebung. Mit Transparenten, auf denen etwa "Pflegeausbildung mit Herz und Verstand statt blinder Profitgier" stand, protestierten sie für mehr Gehalt. Anschließend folgte ein Demonstrationszug durch die Innenstadt zum Gewerkschaftshaus.

Von dem Warnstreik betroffen waren Verdi zufolge das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), das Universitäre Herzzentrum sowie sieben Asklepios-Kliniken. Eine Notfallversorgung sei aber gewährleistet, hieß es.

Verdi fordert für die etwa 14 000 Pflegekräfte Gehaltserhöhungen von 150 Euro sowie ein weiteres Lohnplus von 3,5 Prozent. Auch Nacht- und Bereitschaftszuschläge sollen steigen.

An einem ersten Warnstreik am 8. April hatten sich ebenfalls rund 1500 Krankenhaus-Mitarbeiter beteiligt. Die bislang zwei Verhandlungsrunden zwischen Verdi und dem Krankenhaus Arbeitgeberverband (KAH) haben kein Ergebnis gebracht. Die nächste Runde ist für den 28. April geplant.