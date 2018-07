Hamburg (dpa/lno) - Ein neues Computer-Werkzeug soll Hamburger Firmen helfen, einen drohenden Mangel an Fachkräften frühzeitig zu erkennen. Gegenwärtig fehlten in der Hansestadt rund 37 000 Fachkräfte, sagte Hans-Jörg Schmidt-Trenz, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer, am Freitag in Hamburg. Besondere Engpässe gebe es in der Hotellerie, in der Fahrzeug-, Luft- und Schiffbautechnik sowie bei Mechatronik und Automatisierungstechnik. Wegen der demografischen Entwicklung in Deutschland werden Spezialisten und Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren zunehmend knapper.

Mit dem frei zugänglichen Fachkräftemonitor Hamburg können die Unternehmen analysieren, wie sich der Fachkräftemarkt der eigenen Branche und für wichtige Berufsbilder voraussichtlich entwickeln wird. Das Werkzeug wurde vom Wirtschaftsforschungsinstitut Wifor entwickelt und beruht auf allgemein zugänglichen Statistiken und den Konjunkturumfragen der Kammer. Es wird auch in anderen Bundesländern bereits eingesetzt. Arbeitssenator Detlef Scheele (SPD) erklärte, der Fachkräftemonitor sei ein hilfreicher Baustein, um den Fachkräftebedarf in Hamburg zu erkennen und notwendige Schlüsse daraus zu ziehen.

Fachkräftemonitor Hamburg