Hamburg (dpa/lno) - Zwei Frauen haben bei einem Kellerbrand im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld eine Rauchvergiftung erlitten. Aus zunächst unbekannter Ursache brach das Feuer am Donnerstagabend in einem Kellerverschlag aus, die Bewohner mussten deshalb sicherheitshalber das Mehrfamilienhaus verlassen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Dabei atmeten die beiden Bewohnerinnen Rauch ein und kamen ins Krankenhaus. Bereits kurz zuvor hatte die Feuerwehr einen brennenden Müllcontainer in der Nähe festgestellt.