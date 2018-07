Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg beginnt am Samstag vorzeitig die Freibadsaison. Wegen guter Wetterprognosen öffnet zunächst das Kaifu-Bad in Eimsbüttel fünf Tage eher als geplant die Tore, teilte der Betreiber Bäderland Hamburg am Freitag mit. Scheint die Sonne, sollen zehn weitere Freibäder des Unternehmens nachziehen. In sechs Bädern können Schwimmer ganzjährig draußen ihre Bahnen ziehen, hieß es. Der Eintritt in die Freibäder kostet unverändert 3 Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder. 2013 waren die Freibäder bei deutlich niedrigeren Temperaturen am 1. Mai geöffnet worden.

Pressemitteilung