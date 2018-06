Buxtehude (dpa/lno) - Die Frauen des Handball-Bundesligisten Buxtehuder SV wollen an diesem Wochenende beim Pokal-Final-Four in Leipzig zum großen Wurf ausholen. "Schon das Erreichen der Endrunde ist ein Erfolg. Aber wenn man dort ist, dann will man auch ins Endspiel", sagte Manager Peter Prior vor dem Halbfinale gegen Gastgeber HC Leipzig. Dabei gehen die BSV-Frauen angesichts von drei Niederlagen in der Punkt- und Meisterrunde der Bundesliga als klarer Außenseiter in die Partie am Samstag (14.30 Uhr). Zuvor treffen die HSG Blomberg-Lippe und Bayer Leverkusen aufeinander.

"Wir wissen um die Schwere der Aufgabe. Leipzig spielt eine starke Saison und hat die heimische Arena und die Zuschauer im Rücken", sagte BSV-Trainer Dirk Leun. Gerade deshalb aber liege der größere Druck bei den Gastgeberinnen. "Und jedes Spiel muss erst einmal gespielt werden." Ob seine Mannschaft aus den zum Teil deutlichen Niederlagen in dieser Saison die richtigen Schlüsse gezogen hat, wird sich zeigen. Der Einsatz der beiden Kreisläuferinnen Ulrika Agren (Grippe) und Marcella Deen (Bänderriss) ist fraglich.

Mitteilung Buxtehuder SV