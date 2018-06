Hamburg (dpa/lno) - Die CDU in der Hamburger Bürgerschaft fordert den SPD-Senat zum Schuldenabbau auf. Die Hansestadt habe im ersten Quartal 2014 zum ersten Mal seit Jahren einen vorläufigen Haushaltsüberschuss von 443 Millionen Euro erzielt, erklärte der haushaltspolitische Sprecher der CDU, Roland Heintze, am Freitag unter Berufung auf Zahlen des Bundesfinanzministeriums. "Unter diesen Umständen sollte auch der SPD-Senat am Jahresende endlich ein Haushaltsplus schaffen", so Heintze. "So entlasten wir die Steuerzahler von Zinsen, die teilweise für über fünfzig Jahre alte Schulden gezahlt werden."

Vorbild für Hamburg sollte Heintze zufolge Schleswig-Holstein sein: Im Januar war bekannt geworden, dass das hoch verschuldete Land im vergangenen Jahr erstmals seit 1962 schwarze Zahlen geschrieben hat. Nach vorläufigen Zahlen schloss der Kieler Landeshaushalt 2013 mit einem Überschuss von rund 115 Millionen Euro ab.

Pressemitteilung der CDU