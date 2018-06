Hamburg (dpa/lno) - In Hamburgs Tourismusauftritt im Internet ist mehr Kultur zu finden: Um das kulturelle Angebot Hamburgs umfangreicher darzustellen, sei dieser Bereich überarbeitet und um neue Facetten ergänzt worden, teilte die Marketinggesellschaft Hamburg Tourismus am Freitag mit. Veranstaltungen der Staatstheater könnten nun einfacher gebucht werden. Der klassische Kulturbetrieb hatte den Marketingverantwortlichen der Stadt in der Vergangenheit vorgeworfen, zu wenig für die traditionellen Kulturstätten zu werben.

Mit drei neuen Rubriken (Kulturblog, Backstage in Hamburg und Kulturtipps von Prominenten) soll der Hamburger Kulturbetrieb nun noch sichtbarer werden. "Durch die zum Teil sehr individuellen Informationen von Kennern der Kulturszene bekommt der Inhalt eine hohe Glaubwürdigkeit", teilte Tourismuschef Dietrich von Albedyll mit.