Hamburg (dpa/lno) - Sichtlich erschöpft und hörbar erkältet hat Ina Müller am Freitagabend in Hamburg ihr Abschlusskonzert nach viermonatiger Tournee gegeben. Gut zweieinhalb Stunden sang und sabbelte die 48-jährige Norddeutsche in gewohnter Manier über die Liebe, den Sex, das Älterwerden und die Männer. Letztere bekamen besonders ihr Fett weg. Insgesamt präsentierte Ina Müller 18 Songs - vor allem von ihrem aktuellen Album "48" - und garnierte die Übergänge mit etwas länglichen Zwischenmoderationen, in denen sie kein Klischee über Männlein und Weiblein ausließ. Das überwiegend Ü-40-Publikum in der ausverkauften O2-World nahm ihr das nicht übel. Ein wenig Stimmung kam allerdings in der komplett bestuhlten Arena erst bei den letzten Liedern auf.

