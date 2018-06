Hamburg (dpa/lno) - Bei der Doppel-Endrunde um die deutsche Feldhockey-Meisterschaft der Herren in Hamburg kommt es im Halbfinale zum Duell der Lokalrivalen Uhlenhorster HC und Harvestehuder THC. Die Teams aus der Hansestadt treffen am Samstag (16.00 Uhr) aufeinander, anschließend kämpfen Rot-Weiß Köln und der Mannheimer HC um den Einzug ins Finale, das am Sonntag (14.30 Uhr) ausgespielt wird.

Bei den Damen fordert Gastgeber Uhlenhorster HC am Samstag (11.30) zum Auftakt den Club an der Alster heraus. Rot-Weiß Köln gegen Berliner HC (13.45) lautet die zweite Vorschlussrunden-Begegnung. Das Endspiel der Damen wird am Sonntag um 11.30 Uhr angepfiffen.