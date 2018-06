Hamburg (dpa/lno) - Sportchef Oliver Kreuzer hat die Profis des Hamburger SV gerügt. "Ich warte schon seit Wochen auf eine Reaktion der Mannschaft. Sie hat es auf die Spitze getrieben", klagte der Sportchef des akut abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten am Tag nach der 1:3-Pleite beim FC Augsburg. Vor allem die Art und Weise ärgere ihn "maßlos", sagte Kreuzer am Montag. Man habe alles für die Mannschaft getan: Einzelgespräche geführt, ein Kurztrainingslager organisiert, sogar einen Bioenergetiker geholt. "Irgendwann ist alles an- und ausgesprochen. Am Ende des Tages ist es soweit, dass es die Jungs auf dem Platz umsetzen müssen", monierte Kreuzer.