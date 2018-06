Buxtehude (dpa) - Buxtehude (Kreis Stade) darf sich offiziell wieder Hansestadt nennen. Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat der Stadt die Urkunde über die Verleihung des Titels am Montagnachmittag übergeben. Wichtigste Gründe dafür seien, dass die Hansezeit das Stadtbild in Buxtehude besonders präge und die Bürger sich mit der hansischen Tradition identifizierten, sagte Pistorius. Bis heute führe der Fleth-Kanal vor Augen, wie ein Hafen zur Hansezeit ausgesehen habe. Buxtehude ist die 23. Stadt in Deutschland und die dritte in Niedersachsen, die den Zusatz "Hansestadt" im Namen führt. Davon erhofft sie sich vor allem einen Aufschwung für den Tourismus.

Stadt Buxtehude