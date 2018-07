Hamburg (dpa/lno) - Trotz der heftigen Krawalle kurz vor Weihnachten rechnet die Hamburger Polizei in diesem Jahr mit einem weitgehend friedlichen 1. Mai. "Wir gehen davon aus, dass der Verlauf ähnlich ist wie in den Vorjahren - und dass es nicht zu massiven Ausschreitungen kommen wird", sagte Polizeisprecher Mirko Streiber am Dienstag. In der Hansestadt hatte es in den vergangenen Jahren rund um den Feiertag zwar immer wieder Randale gegeben, aber keine schweren Krawalle. In der Walpurgisnacht - der Nacht zum 1. Mai - hoffen die Beamten auf einen relativ ruhigen Einsatz. Im Anschluss an die sogenannte Revolutionäre 1.-Mai-Demonstration am Donnerstag rüstet sich die Polizei dagegen für mögliche Gewaltausbrüche.