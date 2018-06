Hamburg (dpa/lno) - Schauspielstar Orlando Bloom (37) stellt am kommenden Montag in Hamburg seinen neuen Film "Zulu" vor. Neben dem Briten werde auch der französische Regisseur Jérôme Salle die Deutschland-Premiere begleiten, teilte das Filmunternehmen Studio Hamburg Enterprises mit. Bloom ("Herr der Ringe", "Fluch der Karibik"), der kürzlich mit einem Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood geehrt wurde, spielt in "Zulu" einen draufgängerischen Polizisten. Mit seinem Ermittlungspartner, den Forest Whitaker mimt, wird er in einen Kampf im südafrikanischen Drogenmilieu verwickelt. Am 8. Mai kommt der Thriller bundesweit in die Kinos.

Pressemitteilung

Zulu