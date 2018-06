Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Musical-Export "Rocky" hat gleich mehrere Chancen, mit einem der begehrten Tony-Awards ausgezeichnet zu werden. Das Stück sei für vier Kategorien nominiert worden, teilte Veranstalter Stage Entertainment am Dienstag in Hamburg mit. "Schon allein die Nominierung für den weltweit bedeutendsten Theaterpreis ist für uns eine unglaubliche Ehre", erklärte Geschäftsführer Michael Hildebrandt. Protagonist Andy Karl darf auf die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller hoffen, Steven Hoggett und Kelly Devine gehen in den USA als beste Choreographen ins Rennen. Außerdem winken Preise für das Bühnenbild und das Lichtdesign. Seit dem 13. März ist "Rocky" als erstes Hamburger Musical am New Yorker Broadway zu sehen.

Pressemitteilung