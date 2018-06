Hamburg (dpa/lno) - Wechsel an der Spitze der Hamburger Polizei: Ralf Martin Meyer tritt am Donnerstag (1. Mai) sein neues Amt als Polizeipräsident der Hansestadt an. Er übernimmt den Posten von Wolfgang Kopitzsch, der in den Ruhestand geht. "Das ist eine Aufgabe, vor der ich Respekt habe", sagte Meyer nach der Übergabe der Ernennungsurkunde durch Innensenator Michael Neumann (SPD) am Dienstag.

Meyer trägt gleich am ersten Tag in neuer Funktion die Verantwortung für den Polizeieinsatz rund um den 1. Mai, an dem es in Hamburg regelmäßig zu Krawallen kommt. "Ich werde bei der Einsatzplanung dabei sein", kündigte der 54-Jährige an. "Ich vertraue darauf, dass die Kollegen die Demonstrationen professionell begleiten."

Im Fokus seiner Amtszeit sieht Meyer neben einem neuen internen System für Beförderungen und Beurteilungen die Internetkriminalität. "Wir müssen uns auf die neue Lebenswelt einstellen", sagte er. Die Polizei wolle dazu verstärkt Spezialisten anwerben, aber auch Kooperationen mit externen Partnern prüfen. Auch Innensenator Neumann sieht den Bereich Cybercrime als Schwerpunkt: "Viele sind erschrocken, wenn man im Internet mal das Licht anmacht."

Der Leitende Kriminaldirektor Meyer arbeitet seit 1979 bei der Hamburger Polizei. Er leitete unter anderem das Mobile Einsatzkommando und die Pressestelle. Zuletzt stand er an der Spitze der Akademie der Polizei Hamburg.