Hamburg/Heidelberg (dpa/lno) - Ob Krebsforschung, Kardiologie oder Infektionskrankheiten: Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und das Grundlagenforschungsinstitut EMBL mit Sitz in Heidelberg wollen wissenschaftlich enger zusammenarbeiten. Ein Vertrag über die Kooperation soll an diesem Dienstag (11.10 Uhr) im Rahmen eines Gründungssymposiums in Hamburg unterzeichnet werden. Mit der intensiven Zusammenarbeit wollen UKE und EMBL - die englische Abkürzung steht für Europäisches Laboratorium für Molekularbiologie - eine Brücke von der experimentellen Medizin zur Molekularbiologie schlagen.