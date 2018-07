Hamburg (dpa/lno) - Die Wertung des Halbfinals um den Hamburger Fußball-Pokal zwischen Altona 93 und dem SC Condor ist weiterhin strittig. Altona 93 legte am Mittwoch Berufung gegen ein Urteil des Sportgerichts des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV) vom Vorabend ein. Das Gericht hatte einen Protest des Traditionsclubs gegen ein angeblich falsch durchgeführtes Elfmeterschießen abgewiesen. Bei der 8:9-Niederlage des Oberligisten gegen den Ligarivalen SC Condor am Ostermontag hatte der Schiedsrichter nach den ersten jeweils fünf "Elfern" die gleichen Spieler erneut antreten lassen.

Das HFV-Sportgericht erklärte den Einspruch wegen eines Formfehlers für unzulässig. Der Protest hätte von einem "vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied" erfolgen müssen. Er sei jedoch von Liga-Obmann Andre Jütting unterschrieben. Außerdem liege zwar ein Regelverstoß des Schiedsrichters vor. Doch Altona 93 habe keine "plausible Begründung geliefert, dass dies mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Benachteiligung war".

Der AFC legte unverzüglich Rechtsmittel gegen das Urteil ein. Der Protest sei in den beiden Punkten Vereinsvertreter und Regelverstoß zu Unrecht abgewiesen worden. "Die Vertretungsberechtigung war und ist absolut konform der Bestimmungen und der Regelverstoß, durch vorherige Urteile belegbar, als eindeutiger Nachteil zu werten", heißt es in der Vereinsmitteilung. "Auch wurde die Wahrscheinlichkeit eines anderen Spielausgangs bei regulär durchgeführtem Elfmeterschießen auf DFB-Ebene in früheren Verhandlungen bereits als eher hoch beurteilt."

Das für den 29. Mai geplante Oddset-Pokalfinale, für das der USC Paloma bereits qualifiziert ist, soll trotz des Streits nicht verlegt werden.