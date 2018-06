Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hat den gewaltsamen Tod des 17-jährigen Austauschschülers Diren in den USA als "großes Unglück" bezeichnet. "Hamburg trauert um einen jungen Mann, der unter tragischen Umständen ums Leben kam", erklärte Scholz am Mittwoch. Der 17-Jährige aus Hamburg sei als Austauschschüler in die USA gegangen, um dort seinen Horizont zu erweitern und Erfahrungen im Ausland zu sammeln. "Sein Tod macht uns traurig. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden", betonte der Bürgermeister. Diren war am Sonntag in Missoula im US-Bundesstaat Montana erschossen worden.