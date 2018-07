Lübeck (dpa/lno) - Die Polizei hat einen 39-jährigen Mann festgenommen, der am Sonntag bei einem Streit in Wangels im Kreis Ostholstein einen 29-Jährigen schwer verletzt haben soll. Gegen den Mann sei am Mittwoch Haftbefehl wegen Verdachts des versuchten Totschlags erlassen worden, sagte ein Sprecher der Lübecker Staatsanwaltschaft. Wie die Polizei berichtete, war der Mann am Dienstag in Sehnde bei Hannover festgenommen worden.

Das 29 Jahre alte Opfer war am Sonntag von einem Nachbarn mit zunächst lebensgefährlichen Stichverletzungen gefunden worden. Zum Hergang und zu den Hintergründen der Tat machten Polizei und Staatsanwaltschaft auch am Mittwoch keine Angaben.

Der 39-Jährige gilt als Hauptverdächtiger, insgesamt wird gegen vier Männer und eine Frau ermittelt. Zwei von ihnen waren kurz nach dem Tat festgenommen worden. Inzwischen seien alle an der Tat beteiligten Personen identifiziert, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Polizeimeldung