Hamburg (dpa/lno) - Der Zustand der Fünfjährigen, die am Montag am Hamburger Hafen in die Elbe fiel, ist weiter kritisch. Es gebe keine Neuigkeiten, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Das Mädchen hatte mit seiner Familie einen Ausflug an die Landungsbrücken gemacht. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei beim Spielen. Der Vater und ein Passagier einer Fähre sprangen dem Mädchen ins Wasser hinterher, konnten es aber nicht finden. Zwei Feuerwehrmänner fanden das Kind schließlich nach etwa 30 Minuten zwischen zwei Pontons. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde das Mädchen in ein Krankenhaus gebracht.