Hamburg (dpa/lno) - Mit dem Wunsch nach Wiedergutmachung geht der FC St. Pauli am Sonntag (15.30 Uhr) in sein letztes Saison-Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Die Kiezkicker wollen ihre Fans mit einem starken Auftritt beim schon feststehenden Bundesliga-Aufsteiger für die desaströse Vorstellung gegen Aalen (0:3) versöhnen. "Wir wollen es uns auch noch einmal selbst beweisen, Spaß am Spiel haben, die Kölner bei ihrer Meisterfeier ein bisschen ärgern und die Punkte mitnehmen", sagte Trainer Roland Vrabec, den personelle Sorgen plagen.

Fin Bartels fällt mit einem Magen-Dram-Infekt definitiv für die Partie in Köln aus, bei Angreifer Christopher Nöthe ist der Ausfall wegen der gleichen Erkrankung sehr wahrscheinlich. Zudem fehlt Spielgestalter Christopher Buchtmann (Knochenhautentzündung). Abwehrspieler Florian Mohr wurde in die U23 degradiert. Dagegen steht der wiedergenesene Kapitän Fabian Boll im Kader. Im Spiel gegen Aalen hatte Bolls Fehlen für Proteste der Fans gesorgt.

Für die Hamburger geht es nur noch um einen guten Saisonabschluss. Das Thema Aufstieg hat sich seit dem vergangenen Spieltag auch rechnerisch erledigt. Vrabec: "Es geht jetzt darum, in der Tabelle nicht noch weiter abzurutschen. Wir müssen weiter die Spannung hochhalten, jetzt in Köln und dann im letzten Spiel gegen Aue." St. Pauli belegt vor dem 33. Spieltag mit 47 Punkten den sechsten Tabellenplatz.