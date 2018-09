Hamburg (dpa/lno) - Ein Trauermarsch für den vor knapp einer Woche in den USA erschossenen Gastschüler Diren hat am Freitag in Hamburg-Altona begonnen. 300 bis 500 Angehörige und Freunde des getöteten 17-Jährigen schlossen sich dem Trauerzug an. Die Teilnehmer trugen Banner mit Aufschriften wie: "Kein Haus und Hof kann wichtiger sein als ein Menschenleben", "Amerika kann hier nicht weiterhin Cowboy spielen" oder "Du wirst immer in unseren Herzen bleiben". Ein Angehöriger sagte vor Beginn des Marsches jedoch: "Wir sind hier zu trauern, wir wollen nicht gegen Politik demonstrieren."

Der von der Polizei genehmigte Marsch soll bis vor das amerikanische Generalkonsulat gehen. Die türkische Gemeinde hatte zu der Initiative aufgerufen - auf Facebook hatten vorab etwa 600 Menschen ihre Teilnahme zugesagt.

