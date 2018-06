Hamburg (dpa/lno) - Sportchef Oliver Kreuzer will auch im Fall eines Abstiegs des Hamburger SV in die 2. Fußball-Bundesliga seinen Vertrag erfüllen. "Natürlich übernehme ich Verantwortung, ich habe aber noch einen Zweijahresvertrag. Ich würde den Aufstieg in Angriff nehmen", sagte er am Sonntag im TV-Sender Sport1 über seine Planung, falls der Bundesligist erstmals in seiner Geschichte zweitklassig werden sollte. Natürlich habe man einen Plan B für den Ernstfall in der Schublade, berichtete Kreuzer, dessen Kontrakt bis Juli 2016 läuft.

Über die Position des Sportchefs entscheidet der Aufsichtsrat. Sollte die Profi-Abteilung bei der Mitgliederversammlung am 25. Mai ausgegliedert und in eine Aktiengesellschaft umgebildet werden, wird es neue Führungsgremien geben.

Die Hamburger nehmen einen Spieltag vor Saisonende den Relegationsplatz ein. Sollten sie auch nach der Abschlusspartie beim FSV Mainz 05 am Samstag 16. sein, würden sie am 15. und 18. Mai in zwei Spielen auf den Dritten der 2. Liga treffen.