Hamburg (dpa/lnw) - Der Harvestehuder THC Hamburg ist zum vierten Mal in seiner Vereinsgeschichte deutscher Feldhockey-Meister der Herren. Im Endspiel der Endrunde in Hamburg bezwangen die Hanseaten am Sonntag Titelverteidiger Rot-Weiß Köln nach einer ganz starken Leistung mit 5:1 (1:1). Vor 3000 Zuschauern auf der Anlage des UHC Hamburg erzielten Tobias Brockmann (2), Moritz Polk, Tobias Lietz und Michael Körper die Tore für die Hanseaten. Zuvor hatten sich die Damen von Rot-Weiß Köln im Siebenmeterschießen durch ein 7:6 (3:2, 1:2) gegen Gastgeber Uhlenhorster HC den Titel gesichert.