Berlin (dpa/lno) - Eine kleine olympische Idee hat Steffen Deibler schon im Hinterkopf. "Ich bin 2012 gegen Michael Phelps geschwommen. Wir können das gerne in Rio wiederholen", erklärte der Hamburger am Sonntag bei den deutschen Meisterschaften in Berlin. In 51,97 Sekunden schwamm er schon im Vorlauf über 100 Meter Schmetterling auf Platz drei der Weltbestenliste. Einen Rang hinter US-Star Ryan Lochte und drei Plätze vor dem zurückgekehrten Rekord-Olympioniken Phelps.

In der WM-Saison schwamm Deibler im April 2013 Weltjahresbestzeit, in der EM-Saison ist er über die Spezialstrecke wieder der Schnellste in Europa. Groß sind die Hoffnungen des Kurzbahn-Weltrekordlers auf die erste Langbahn-Einzelmedaille. "Ich hab' Bock auf die EM und die 100 Schmett", erklärte der Vierte von Olympia und Vorjahres-WM. Bei der Heim-EM vom 13. bis 24. August soll endlich ein Top-3-Rang her.

Dass er bei der DM über 100 Meter Freistil seinen Titel an Paul Biedermann verlor, störte Deibler nicht. "Das war ein spannendes Rennen für alle Beteiligten. Ich kann ganz gut damit leben", erklärte der 26-Jährige, der nach Blitzstart auf der Schlussbahn ein "Wegfaulen" der Beine erlebte. Einen Kick gab ihm die Rückkehr von Phelps. "Ja klar", erklärte Deibler. "Mein Eindruck ist, dass er Spaß am Schwimmen hat." Den Eindruck vermittelt Deibler auch wieder.

