Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV erhält im Kampf gegen den Abstieg politische Unterstützung. Hamburgs Innensenator Michael Neumann reist am Samstag nach Mainz, um dem hanseatischen Fußball-Bundesligisten beim Tabellen-Siebten die Daumen zu drücken. "Ich gebe die Hoffnung nicht auf, am Ende wird abgerechnet", sagte der auch für Sport zuständige SPD-Politiker, der am Sonntag beim Hamburg-Marathon im Staffelwettbewerb lief und mit der Mannschaft der Polizei auf Platz 21 kam.

Neumann forderte den Tabellen-16. zu einer leidenschaftlichen Leistung auf: "Man will auch sehen, dass die Mannschaft sich anstrengt." Insgesamt wollen 5000 HSV-Fans nach Mainz reisen. "Es kann nicht sein, dass die Bundesliga ohne den HSV spielt", sagte Neumann.

Der HSV plant in der Vorbereitung auf die entscheidende letzte Partie keine Änderungen. "Vor dem Augsburg-Spiel haben wir ein Trainingslager bezogen, das Resultat ist bekannt", sagte Sportchef Oliver Kreuzer. In Augsburg hatten die Hamburger mit 1:3 verloren. Stattdessen will man auf die Unterstützung der Fans während des Trainings in Hamburg bauen.