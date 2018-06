Hamburg (dpa) - Bundesliga-Profi Petar Djordjic vom HSV Hamburg hat sich erneut einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 23-Jährige verletzte sich am Sonntagabend im Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen bei einer Offensivaktion in den Schlussminuten. Bereits während seiner Zeit bei der SG Flensburg-Handewitt hatte er sich im Supercup-Spiel im August 2012 an derselben Stelle verletzt. "Bei der Verletzung des Kreuzbandes ist die gleiche Stelle wie beim letzten Mal betroffen. In medizinischen Fachkreisen spricht man von einer Re-Ruptur des Kreuzbandes", hieß es am Montag in einer HSV-Mitteilung. Djordjic wird in den nächsten Tagen operiert und etwa neun Monate ausfallen.

