Hamburg (dpa/lno) - Mit einer Schweigeminute haben Schüler und Lehrer an Direns Hamburger Gymnasium an den in den USA erschossenen 17-Jährigen erinnert. Zu Unterrichtsbeginn gedachte der Schulleiter in einer Lautsprecher-Durchsage am Montagmorgen des getöteten Jungen - daraufhin erhoben sich alle Schüler von ihren Plätzen, sagte der Pressesprecher der Schulbehörde, Thomas Bressau. Für Direns elfte Klassenstufe fand im Anschluss eine eigene Trauerveranstaltung in der Aula statt. "Ich habe die Schüler selten so still, so voller Trauer erlebt", sagte der Beratungslehrer, Thomas Görris. Viele seien noch immer fassungslos. Diren sollte am Montag in Bodrum im Südwesten der Türkei beigesetzt werden.