Hamburg/Kiel (dpa/lno) - In Hamburg starten die Arbeiten zum Ausbau der Autobahn 7, die in der Hansestadt besonders stark belastet ist. Den Anfang macht ab Montag die Erneuerung der Langenfelder Brücke in Stellingen. Sie wird bei laufendem Verkehr abgerissen und neu gebaut. Von 2018 an sollen die Autos hier auf acht Spuren rollen. Die Kosten betragen nach Angaben der Planungs- und Baugesellschaft Deges 80 Millionen Euro. Darin eingeschlossen sind die Ausgaben für umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen. In Schleswig-Holstein beginnt der Ausbau der A7 von vier auf sechs Fahrstreifen zwischen Bordesholmer Dreieck und Hamburg im Herbst dieses Jahres.

