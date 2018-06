Schwerin/Hamburg (dpa) - Mit Kunstwerken aus Elfenbein beschäftigen sich mehr als 20 internationale Kunstwissenschaftler von Sonntag bis Mittwoch kommender Woche in Schwerin und Hamburg. Veranstaltet wird die Tagung vom Staatlichen Museum Schwerin und dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. In Schwerin werden sich die Forscher mit Werken aus der Sammlung von nahezu 300 barocken Elfenbeinobjekten beschäftigen, wie das Staatliche Museum mitteilte. Im Fokus stehe dabei das Zusammenspiel von Elfenbein mit anderen Materialien wie Holz, Terrakotta, Gips, Porzellan oder auch Grafik und Malerei.