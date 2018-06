Hamburg (dpa/lno) - Der 825. Hamburger Hafengeburtstag, der an diesem Freitag eröffnet wird, findet auf einem größeren Gelände statt als bisher. Zum ersten Mal wird es in der Hafencity und westlich der Fischauktionshalle Veranstaltungen geben, kündigte Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) am Mittwoch an. Im Mittelpunkt des Fests steht die große Schiffsparade, zu der 300 Schiffe erwartet werden. Am Sonntagabend tritt zudem die Band Elaiza auf - einen Tag, nachdem sie für Deutschland beim Eurovision Song Contest an den Start geht. Partnerland des Hafenfests ist in diesem Jahr Argentinien. Die Organisatoren rechnen bis Sonntag mit mehr als einer Million Besucher.

Hafengeburtstag-Programm