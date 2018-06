Hamburg (dpa/lno) - Innensenator Michael Neumann empfängt die erfolgreichen Hockey-Herren des deutschen Meisters Harvestehuder THC im Rathaus der Hansestadt. Der auch für den Sport zuständige SPD-Politiker wird die HTHC-Akteure an diesem Freitag (17.00 Uhr) auf dem Rathaus-Balkon präsentieren, teilte die Behörde für Inneres und Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Mittwoch mit. Vor dem Feld-Championat hatte der HTHC in diesem Jahr den Hallen-Europacup und den Titel in der Euro Hockey League (EHL) gewonnen.