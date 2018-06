Hamburg (dpa/lno) - Ein Taxifahrer ist in Hamburg von einem Fahrgast angegriffen und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter habe sich am frühen Mittwochmorgen nach St. Pauli fahren lassen und schließlich an der Hamburg Messe auf den 59 Jahre alten Taxifahrer eingestochen, teilte die Polizei mit. Der Täter flüchtete. Das Opfer konnte durch lautes Hupen die Mitarbeiter eines nahegelegenen Lokals auf sich aufmerksam machen. Der 59-Jährige wurde operiert, schwebte aber auch danach weiter in Lebensgefahr. Die Polizei sucht nun Zeugen.