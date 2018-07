Hamburg (dpa/lno) - Die weltweit gefeierte Geigerin Lisa Batiaschwili wird Artist in Residence beim NDR-Sinfonieorchester. "Das ist ein Geschenk für mich, weil ich die Möglichkeit habe, die Musiker besser kennenzulernen", sagte die 34-Jährige, die in München lebt, am Mittwoch bei der Vorstellung der Saison 2014/2015. Zu Hamburg habe sie eine besondere Beziehung, da sie hierher 1991 mit ihren Eltern vor dem Bürgerkrieg in Georgien geflohen war und mit zwölf Jahren an der Musikhochschule studiert hatte. "Das war vielleicht der wichtigste Moment in meinem Leben." Auf dem Programm stehen das Violinkonzert von Johannes Brahms unter der Leitung von Thomas Hengelbrock, eine Uraufführung des französischen Komponisten Thierry Escaich unter Leitung von Alan Gilbert sowie ein Kammerkonzert.