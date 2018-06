Hannover/Vilsbiburg (dpa/lby) - Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, hat das in dieser Woche gestartete länderübergreifende Abitur kritisiert. "Da ist viel Schaufensterpolitik dabei", sagte der Leiter eines Gymnasiums im niederbayerischen Vilsbiburg der Deutschen Presse-Agentur. Von einer besseren Vergleichbarkeit des gesamten Abiturergebnisses könne keine Rede sein.

Die Schüler in Bayern, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen müssen in diesem Jahr erstmals teils identische Aufgaben lösen. Am Dienstag wurde in allen sechs Ländern die Deutschklausur geschrieben, am Freitag folgte die schriftliche Prüfung im Fach Englisch. Darüber hinaus wird es am kommenden Dienstag eine einheitliche Teilaufgabe in der Mathematikklausur geben.

Die Abiturnote ist für die Schüler wichtig, da immer mehr Studiengänge nur Abiturienten mit einem sehr guten Notendurchschnitt offen stehen.

"Ich bin dafür, dass überall die gleichen Maßstäbe gelten", betonte Kraus. Die Länder sollten sich zunächst auf gemeinsame Rahmenlehrpläne verständigen. Besonders die Stadtstaaten hätten zu geringe Ansprüche an Abiturienten, beklagte Kraus: "Ich befürchte, dass sich die anspruchsvolleren Länder da etwas anpassen."