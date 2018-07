Hamburg (dpa/lno) - Mit Glockenschlägen und Salutschüssen hat am Freitag der 825. Hamburger Hafengeburtstag begonnen. Der Stadtentwicklungsminister der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, Daniel Chain, gab gemeinsam mit Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) an den Landungsbrücken den offiziellen Startschuss. Anschließend zogen bei Wind und Regen die ersten Schiffe in den Hafen ein - insgesamt werden bis Sonntag mehr als 300 erwartet.

Schon am Mittag hatte das Programm des dreitägigen Volksfests mit einem ökumenischen Gottesdienst im Hamburger Michel begonnen. "Kein anderes Fest steht so sehr für Völkerverständigung, Freundschaft und Internationalität", sagte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos). Seemannslieder des Shanty-Chors "De Tampentrekker" untermalten die Zeremonie unter dem Motto "Dor is mine Heimat, dor bün ick to Hus".

Das diesjährige Partnerland des Hafenfests ist Argentinien, das kulturelle und kulinarische Spezialitäten präsentiert, unter anderem sind die Tango-Weltmeister dabei. Die Veranstalter rechnen bis Sonntag mit mehr als einer Million Besucher.

