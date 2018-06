Hamburg (dpa) - HSV-Jungstar Hakan Calhanoglu hat bestätigt, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München an ihm interessiert ist. "Das motiviert mich noch mehr und macht mich schon stolz", wurde der 20-Jährige am Freitag am Rande des Abschlusstrainings von Sky zitiert. "Ich mache mir darüber aber jetzt keine Gedanken. Der Klassenerhalt mit dem HSV steht im Vordergrund", sagte der türkische Nationalspieler vor dem entscheidenden Spiel des abstiegsgefährdeten Hamburger HSV am Samstag (15.30 Uhr) in Mainz.

Die "Bild"-Zeitung hatte am Freitag berichtet, dass besonders FC-Bayern-Sportvorstand Matthias Sammer ein Bewunderer des schussgewaltigen Mittelfeldspielers sei. Der frühere Karlsruher Calhanoglu, der seinen Vertrag an der Elbe erst im Februar um zwei Jahre bis 2018 verlängert hatte, erzielte in seiner ersten Bundesligasaison bislang elf Tore und bereitete vier Treffer vor.

Der HSV-Vorstandsvorsitzende Carl Jarchow dementierte in der "Bild" angebliche Verhandlungen mit den Münchnern: "Solche Gespräche führen wir nicht. Wir wollen Hakan nicht verkaufen. Es wäre ein Rückschritt für unseren Verein, sich von solchen Leuten zu trennen."