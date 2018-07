Hamburg (dpa/lno) - Für den polnischen Nationaltrainer Adam Nawalka ist das Fußballspiel gegen Deutschland am Dienstagabend ein wichtiger Test mit Blick auf die Qualifikation zur Europameisterschaft 2016. "Wir wollen eine tolle Truppe entwickeln, die guten Fußball spielt und sich auch untereinander gut versteht", sagte der 56-Jährige, der unter anderem auf die Dortmunder Lukasz Piszczek und Robert Lewandowski verzichten muss. "Praktisch alle Spieler, die ich berufen habe und von ihrem Verein freigestellt wurden, sind angereist. Die Einstellung stimmt also. Für mich geht es nun darum, einige Spieler zu prüfen." Der Respekt vor der deutschen Nationalmannschaft ist groß. "Das sind ausgezeichnete Spieler. Das Ausbildungssystem in Deutschland, das vor über zehn Jahren eingeführt wurde, trägt Früchte", sagte Nawalka. "Es wird nicht leicht für uns. Aber wir haben keine Angst. Wichtig ist der Glaube. Wenn wir aufopferungsvoll kämpfen und auch ein wenig Glück haben, ist alles möglich." In der Vergangenheit ist der polnischen Nationalmannschaft noch kein Sieg gegen die DFB-Elf gelungen. "Es wäre schön, nun zum ersten Mal gegen Deutschland zu gewinnen", sagte Torwart Artur Boruc. "Natürlich ist Deutschland bestens motiviert, weil sie bald zur Weltmeisterschaft fahren. Aber auch wir werden kämpfen. Schließlich möchten wir bei den wichtigen EM-Qualifikationsspielen wieder im Kader stehen."