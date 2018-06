Hamburg (dpa) - HSV-Jungstar Hakan Calhanoglu liebäugelt offenbar mit einem Wechsel zu Bayer Leverkusen zur kommenden Saison. "Aus Sicht des Spielers und des Umfeldes wird Leverkusen favorisiert. Es wäre der nächste Schritt für Hakan, um international zu spielen", sagte Calhanoglus Berater Bektas Demirtas der "Bild"-Zeitung (Dienstag).

Weiter sagte er zur Zukunft des türkischen Fußball-Nationalspielers: "Ein Wechsel zu einem ausländischen Verein kommt nicht infrage. Bayern spielt auch keine Rolle. Wir haben einen Wechsel nach München nie favorisiert. Es ist wichtig, dass der Junge spielt. Wir müssen mittel- bis langfristig denken." Der frühere Karlsruher Calhanoglu, der seinen Vertrag beim HSV ohne Ausstiegsklausel erst im Februar um zwei Jahre bis 2018 verlängert hatte, erzielte in seiner ersten Bundesligasaison elf Tore und bereitete vier Treffer vor.

Ein HSV-Sprecher wollte die angebliche Wechselabsicht des 20-Jährigen zu Bayer auf Nachfrage nicht kommentieren. Der Vorstandsvorsitzende Carl Jarchow hatte erst am Montag erklärt, dass er sogar im Falle eines Abstiegs von einem Verbleib des Mittelfeldspielers in Hamburg ausgehe. Die Hanseaten bestreiten im Kampf um ihre Erstliga-Zugehörigkeit am Donnerstag in der Imtech-Arena das Relegations-Hinspiel gegen den Zweitliga-Dritten Greuther Fürth.