Rostock/Hamburg (dpa) - Der Windkraftanlagenbauer Nordex mit Sitz in Rostock und Hamburg hat nach einem überraschend guten ersten Quartal seine Prognose für 2014 angehoben. Wie das im TecDax notierte Unternehmen am Mittwoch berichtete, schnellte der Umsatz um 64 Prozent auf 424,5 Millionen Euro nach oben. Der Auftragseingang stieg um 71 Prozent auf 562 Millionen Euro. 2014 will Nordex seinen Umsatz auf 1,5 bis 1,6 Milliarden Euro steigern, bisher war von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro die Rede.

Die verbesserte Auslastung sowie Kostensenkungen sorgten dafür, dass Nordex ein operatives Ergebnis (Ebit) von 21,1 Millionen Euro erzielte, im Vorjahr stand hier noch ein Minus von 0,7 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 9,1 Millionen Euro. Vor einem Jahr gab es noch einen Verlust von 8,4 Millionen Euro.

Mit der neuen Prognose könnten die Hamburger ihre zu Beginn des Konzernumbaus im Sommer 2012 gesteckten Ziele ein Jahr früher erreichen als geplant. Dabei war Nordex erst 2013 nach zwei verlustreichen Jahren wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt.

Nordex Mitteilung